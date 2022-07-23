الرياض 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واسبدأت الأجنحة التفاعلية لمنصة "عيشها" استقبال زوارها في عدد من مراكز التسوق في الرياض، وذلك ضمن الحملة التعريفية التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه للتعريف بالمنصة وتطبيقها والقنوات الرقمية الخاصة بها.ويقدم الجناح التعريفي لتطبيق "عيشها" تجربة فريدة للزوار، في رياض بارك، والنخيل مول؛ تمكنهم من استعراض خدمات التطبيق والمنصة، وتصفح الخرائط التي تستعرض مواقع الفعاليات والمهرجانات والعروض الحية في جميع أنحاء المملكة، والاطلاع على جميع البيانات والتفاصيل، كمواعيد العروض، ونوع الفعالية، وأسعار التذاكر، وغير ذلك.‎ويضم جناح "عيشها"، الذي يستمر 14 يوماً وسط إقبال متزايد من الزوار؛ تقنيات حديثة وعالية الجودة، كالألواح المدمجة والشاشات التفاعلية، والتي تمنح الزوار تجربة الإثارة والتحدي عبر التفاعل مع محتوى المنصة واختبار معلوماتهم، إضافة إلى الاستمتاع بالفعاليات الميدانية المصاحبة للجناح عبر فرقتي المرح والموسيقى، وستنتقل أجنحة عيشها قريبًا إلى عدد من مراكز التسوق في جدة والمنطقة الشرقية.وتمكن منصة "عيشها"، وهي إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، المستخدمين من الحصول على المعلومات جميع عن الأنشطة والفعاليات الترفيهية في جميع مناطق المملكة وعلى مدار العام، فيما تشكل عبر تطبيقها وقنواتها الرقمية مرجعاً معلوماتياً يحوي جميع البيانات والتفاصيل الخاصة بالعروض والفعاليات والمهرجات، بما في ذلك العروض الحية في المطاعم والمقاهي، وجداولها الزمنية، ونوع العرض ومدته وتاريخ ومكان تنفيذه، وأسماء المؤدين والفنانين، إضافة إلى بيانات التواصل والحجز.تأتي مبادرة منصة "عيشها" ضمن جهود الهيئة العامة للترفيه لدعم المنشآت العاملة في قطاع الترفيه، والترويج للأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإتاحة مرجع وتقويم محدث وتفاعلي بطريقة سهلة لاستكشاف جميع المعلومات اللازمة، وصولاً إلى تمكين مؤسسات وشركات القطاع، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتعظيم الأثر الاقتصادي.// انتهى //17:03ت م0056