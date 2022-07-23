الدمام 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واسأطلقت هيئة الموسيقى مهرجان "موسيقى الجاز العربي", الذي يستمر على مدى يومين في "الظهران إكسبو" بالدمام، تستضيف خلاله نخبة من أفضل فناني الجاز، والملحنين من الشرق الأوسط وأوروبا.وبدأت فعاليات اليوم الأول من المهرجان بمشاركة فرقة "موزيك" التي قدمت مجموعة من المقطوعات الموسيقية من الفلكور العربي ممزوجة بأسلوب عزف الجاز، ومنها: "فوق إلنا خل"، و"بنت الشلبية"، إضافة لمقطوعات من تأليف الفرقة وهي: "كيف فكرت"، و"أسامة"، و"ريم".بعدها شاركت فرقة البحرينية "مجاز" بمجموعة من المقطوعات الموسيقية المقتبسة من ثقافات عالمية مختلفة بعد إضافة روح العزف والهوية الشرقية عليها.وتفاعل الجمهور مع عازف العود المصري محمد أبو زكري الذي يعد أفضل عازف عود في العالم العربي عام 2009، إضافة لتصنيفه أصغر مدرب عود عندما كان في الخامسة عشر من عمره.واختتمت الليلة الأولى من المهرجان بمشاركة الفنان اللبناني ربيع أبوخليل الذي يعد من أشهر مجددي موسيقى الجاز، إضافة لاشتهاره بشرح معزوفاته بأسلوب طريف جاذب للجمهور، ليقدم بعدها المقطوعة بشكل مبهر ليأخذهم في أعماق عالمه الموسيقي.وقدم أبوخليل برفقة فرقته المكونة من عازفين أجنبيين أحدهم أمريكي على الإيقاع والأخر بولندي على آلة التشيلو مقطوعات حملت العديد من المشاعر الوجدانية، منها معزوفة "قطعة غرام" التي تناولت مشاعر فراغ الأحبة وما يسببه من آلم وحسرة، لينتقل بعدها لمقطوعة عبر فيها عن مشاعره بعد أن فارقت والدته الحياة.يذكر بأن مهرجان "موسيقى الجاز العربي" الذي يقام للمرة الأولى في المملكة بتنظيم من هيئة الموسيقى يأتي للاحتفاء بموسيقى الجاز، ولتأكيد دور آلة العود وأهميتها في هذا النوع من الفنون، إضافة لتعزيز المواهب الوطنية من خلال إتاحة المجال لهم للمشاركة في مثل هذه المهرجانات الموسيقية الإبداعية.// انتهى //17:53ت م0058