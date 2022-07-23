الرياض 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واسأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الزكوات الواردة عبر خدمة زكاتي تجاوزت حتى الآن أكثر من 393 مليون ريال، وذلك منذ إطلاق الخدمة قبل خمس سنوات، فيما بلغ إجمالي الزكوات الواردة عبر الخدمة خلال موسم الحج أكثر من 4,4 ملايين ريال.وأكدت الهيئة في هذا الشأن أن جميع المبالغ التي وردت عبر الخدمة استفاد منها مستحقو الضمان الاجتماعي المسجلون لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يتم توجيهها مباشرة للفئات المختارة من خلال التطبيق، كما أكدت أن الخدمة متاحة باستمرار عبر تطبيق "زكاتي" للهواتف الذكية، بحيث يستطيع الأفراد إخراج الزكاة من خلال طرق الدفع الآمنة والموثوقة في البنوك، عبر خدمات سداد و"Apple Pay" ومدى، وغيرها من الطرق الآمنة التي تضمن سرعة ومرونة تنفيذ إيصال الزكاة للفئات المستحقة، مع إمكانية اختيار الفئات المستحقة من المسجلين في الضمان الاجتماعي، والتي من أبرزها، الأُسر أشد حاجة للسكن، أُسر المطلقات، أُسر السجناء، وغيرها من الفئات المستحقة.وتوفر الخدمة إمكانية حساب الزكاة الواجب إخراجها بمختلف أنواعها سواءً كانت أموالاً أو ذهباً أو فضة أو أسهم وغيرها، ودفع الزكاة بشكلٍ موثوق وميسَّر وسريع، مع إصدار فاتورة للعملية، بالإضافة إلى خاصية التذكير بمواعيد الزكاة.// انتهى //18:05ت م0060