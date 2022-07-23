الرياض 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واسبدأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض استقبال طلبات التقديم على درجة الدبلوم الصباحي للبنين في الكليات التقنية بالمنطقة, ويستمر حتى يوم الأربعاء 28 ذي الحجة الموافق 27 يوليو في تمام الثانية عشرة ظهراً، وذلك عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد لطلاب منطقة الرياض.كما تم اليوم فتح باب التقديم لدرجة الدبلوم الصباحي في الكليات التقنية للبنات بمدينة الرياض وهي الكلية التقنية للبنات بالرياض والكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض والكلية التقنية التطبيقية للبنات بالرياض عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات بمدينة الرياض ويستمر التقديم حتى الخميس المقبل 29 ذي الحجة الموافق 28 يوليو في تمام الثانية عشرة ظهراً.// انتهى //18:54ت م0067