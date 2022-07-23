القاهرة ٢٤ ذو الحجة 1443 هـ الموافق ٢٣ يوليو 2022 م واسأكدت جامعة الدول العربية حرصها على إرساء وتطور الممارسة الديمقراطية في الدول العربية، معربة عن تطلعها إلى أن تعكس نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد إرادة الشعب التونسي، وتحقق طموحاته في التقدم والازدهار.جاء ذلك خلال لقاء رئيس بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد السفير حسين الهنداوي، مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر.وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم بالقاهرة في بيان اليوم، بأن اللقاء تناول استعدادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس لإجراء الاستفتاء في موعده والمقرر يوم 25 من الشهر الجاري، والإجراءات الخاصة بتسجيل الناخبين، خاصة تسجيل أكثر من مليوني ناخب جديد عبر التسجيل الآلي.وأشار البيان إلى أن السفير الهنداوي التقى أيضًا مع أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "HAICA" بتونس، لبحث الجهود التي تم اتخاذها لتنظيم عمل وسائل الإعلام في تغطيتها لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد.//انتهى//19:15ت م0069