سياسي / منظمة الصحة العالمية تؤكد جدري القرود حالة طوارئ صحية تستدعي القلق الدولي
السبت 1443/12/24 هـ الموافق 2022/07/23 م واس
جنيف 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واس
أكدت منظمة الصحة العالمية أن مرض جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية تثير القلق الدولي ، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 16 ألف حالة إصابة بالمرض في 75 دولة .
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم في بيان اليوم : إن هناك خطرًا واضحًا لمزيد من الانتشار الدولي للمرض ، مبيناً أن انتشار المرض بسرعة في جميع أنحاء العالم جاء من خلال طرق انتقال جديدة لم يفهم إلا القليل منها .
وأوضح أن لجنة طوارئ منظمة الصحة العالمية التي اجتمعت يوم الخميس في جنيف بشأن جدري القرود لم تتوصل إلى توافق في الآراء حول هذا الموضوع ، وتركت للمدير العام اتخاذ القرار في إطلاق أعلى مستوى من التأهب .
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19:17ت م
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