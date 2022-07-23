جنيف 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واسأكدت منظمة الصحة العالمية أن مرض جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية تثير القلق الدولي ، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 16 ألف حالة إصابة بالمرض في 75 دولة .وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم في بيان اليوم : إن هناك خطرًا واضحًا لمزيد من الانتشار الدولي للمرض ، مبيناً أن انتشار المرض بسرعة في جميع أنحاء العالم جاء من خلال طرق انتقال جديدة لم يفهم إلا القليل منها .وأوضح أن لجنة طوارئ منظمة الصحة العالمية التي اجتمعت يوم الخميس في جنيف بشأن جدري القرود لم تتوصل إلى توافق في الآراء حول هذا الموضوع ، وتركت للمدير العام اتخاذ القرار في إطلاق أعلى مستوى من التأهب .// انتهى //19:17ت م0070