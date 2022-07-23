جدة 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واسوصل فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان إلى جدة اليوم.وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي (الوزير المرافق)، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي، والقائم بأعمال سفارة المملكة بجمهورية كازاخستان حسين المحمادي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة أحمد عبدالله بن ظافر.// انتهى //19:40ت م0071