عام / تقنية الجوف تعلن موعد القبول والتسجيل لبرنامج الدبلوم الصباحي والمسائي
السبت 1443/12/24 هـ الموافق 2022/07/23 م واس
سكاكا 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واس
أعلنت الكلية التقنية للبنين بمنطقة الجوف موعد بدء القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444 هـ .
وأوضحت الكلية أن التسجيل متاح في تخصصات ، قسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات ، وقسم التقنية الكهربائية ، وقسم التقنية الإدارية ، وقسم تقنية الاتصالات وقسم تقنية التبريد والتكييف بدءًا من يوم غدٍ الأحد حتى 29 من الشهر الجاري، داعية الراغبين باللاطلاع على شروط القبول والتسجيل زيارة البوابة الإلكترونية للقبول الموحد (قبولي) عبر الرابط التالي: (https://adm.tvtc.gov.sa/registration).
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19:43ت م
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