سكاكا 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واسأعلنت الكلية التقنية للبنين بمنطقة الجوف موعد بدء القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444 هـ .وأوضحت الكلية أن التسجيل متاح في تخصصات ، قسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات ، وقسم التقنية الكهربائية ، وقسم التقنية الإدارية ، وقسم تقنية الاتصالات وقسم تقنية التبريد والتكييف بدءًا من يوم غدٍ الأحد حتى 29 من الشهر الجاري، داعية الراغبين باللاطلاع على شروط القبول والتسجيل زيارة البوابة الإلكترونية للقبول الموحد (قبولي) عبر الرابط التالي: ‏(https://adm.tvtc.gov.sa/registration).// انتهى //19:43ت م0072