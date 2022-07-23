أبها 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022م واسحقق منتخب الأردن الفوز بهدف دون رد على منتخب اليمن، في انطلاقة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022 في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها .وسجل هدف منتخب الأردن الوحيد اللاعب يوسف حسين، خلال الشوط الثاني من عمر اللقاء، فيما نال زميله أمين الشناينة جائزة أفضل لاعب في المباراة.وبتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب الأردن لـ4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، يليه منتخب الإمارات بنقطة واحدة ثم المنتخب اليمني بدون رصيد حتى الآن.وتختتم مباريات المجموعة الثانية باللقاء الأخير في الجولة الثالثة، الذي يجمع بين منتخبي اليمن والإمارات يوم الثلاثاء المقبل على ملعب نادي ضمك.// انتهى //19:56ت م0074