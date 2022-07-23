أبها 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واستستمر منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة بين 20 يوليو الحالي و6 أغسطس المقبل.ويلتقي غداً في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة منتخب عمان مع نظيره الصومالي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة بعد فوزه في الجولة الأولى على نظيره العماني بهدف دون رد، بينما يستهل منتخب الصومال مشواره في البطولة بداية من الغد ويلتقي منتخب لبنان مع منتخب ليبيا على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط لحساب المجموعة الثالثة التي يتصدرها منتخب الجزائر بفوزه 2-1 في الجولة الأولى على لبنان، فيما يبدأ منتخب ليبيا مشواره بالبطولة من لقاء الغد.// انتهى //20:00ت م0075