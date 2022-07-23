الرياض 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واسيبحثُ المنتخبُ السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب عن الميدالية البرونزية عندما يلتقي مع نظيره المنتخب الكويتي غدًا عند الـ4 مساءً، في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع من البطولة الآسيوية الـ 17 لمنتخبات الشباب المؤهلة لبطولة العالم "ألمانيا - اليونان 2023م"، والمقامة منافساتها على صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية المنامة.وكان الأخضرُ الشابُ قد صعدَ إلى الدور نصف النهائي برفقة المنتخب الكويتي من المجموعة الأولى، فيما تأهلُ منتخبي البحرين واليابان من المجموعة الثانية، مع ضمان الأربعة منتخبات التأهل إلى بطولة العالم، إذ تمتلكُ القارة الآسيوية أربعةَ مقاعد في فئة الشباب.// انتهى //20:45ت م0078