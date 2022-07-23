الرياض 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واسحَقَّقَ الرباعُ السعودي علي العثمان ذهبيتي النتر والمجموع لفئة وزن 96 كجم ببطولة آسيا للناشئين والشباب لرفع الأثقال، المقامة بالعاصمة الأوزبكية طشقند، بعد انتزاعه ذهبيةَ النتر برفعه 193 كجم والمجموع 344 نقطةً.كما حَقَّقَ العثمان الميداليةَ الفضيةَ في منافسات الخطف في وزن 96 كجم بالبطولة،بعد انتزاعه فضيةَ الخطف برفعه 151 كجم، ونالَ الميداليةَ الذهبيةَ في المجموع العام لوزن 96 كجم بحصوله على 344 نقطةً، وسط منافسة بين أبطال آسيا من الرباعين في البطولة التي تشهدُ مشاركةَ أكثر من 261 رباعًا يمثلون 21 دولة.وأشادَ رئيسُ الاتحاد السعودي لرفع الأثقال وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والآسيوي محمد الحربي بالعمل الذي يقدمه أعضاء الاتحاد السعودي لرفع الأثقال والجهازين الإداري والفني للمنتخبات السعودية التي أثبتت قدرة رفع الأثقال السعودية أن تكون أحد روافد الذهب والتميز في البطولات الخارجية.// انتهى //21:32ت م0080