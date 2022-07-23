أبها 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واسأحبطتْ دورياتُ حرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، محاولات تهريب (35) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدِّر، و(52,200) قرصٍ خاضعٍ لتنظيم التداول الطبي، وقبضتْ على مهربيها، وهم (3) متهمين مخالفين لنظام أمن الحدود، (2) من الجنسية الإثيوبية، و(1) من الجنسية اليمنية، كما ضُبِطَ بحوزتهم سلاحان ناريان، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.// انتهى //21:32ت م0081