قلقيلية 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واسأصيبَ 5 فلسطينيين بينهم طفل بالرصاص المطاطي،وآخرين بالاختناق -اليوم- خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية الواقعة غرب الضفة الغربية.وأفادت مصادر فلسطينية أن جنودَ الاحتلال اقتحموا البلدة وأطلقوا الرصاص المطاطي وقنابلَ الغاز السام المسيل للدموع تجاه الشبان العزّل.وفي سياق متصل، أصيبَ عشرات الفلسطينيين بالاختناق - اليوم- خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، فعاليةً لدعم الصمود في بلدة "الظاهرية" جنوب محافظة الخليل.وقالَ شهودُ عيان:إنَّ جيشَ الاحتلال أطلق قنابلَ الصوت والغاز المسيِّل للدموع صوب المشاركين بالفعالية.// انتهى //21:48ت م0083