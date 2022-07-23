جدة 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واساُخْتُتِمَتْ بطولةُ المملكة للغوصِ الحرِّ منافساتِها - اليوم- على الصالة الخضراء بملعب الأمير عبدالله الفيصل بمحافظة جدة; وسط حضور جماهيري كبير من محبي هذه الرياضة.وكانت وزارةُ الرياضة ممثلةً في الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص قد أطلقَتْ منافساتِ البطولة أمس،التي استمرت ثلاثةَ أيام؛وضَمَّتْ تخصصات "استاتك" حيث يتطلَّبُ التخصص بقاءَ اللاعب مغمور تحت الماء بنفس واحد لأطول مدة، و"الداينمك" الذي يتمثلُ في الغوص والسباحة تحت الماء بشكل أفقي بنفس واحد لأطول مسافة.وشملتْ مجموعُ الجوائز ١٢ فائز ٣ في كل من التخصصين فئة النساء و ٣ في كل من التخصصين فئة الرجال،حيث ضَمَّتِ المنافسات (٢٩) لاعباً ولاعبة بواقع ١٩ رجلاً و ١٠ نساء.// انتهى //22:25ت م0084