عام / مصرع 12 صيادًا جنوبي الصومال إثر عاصفة بحرية
السبت 1443/12/24 هـ الموافق 2022/07/23 م واس
مقديشو 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واس
لقي 12 صيادًا مصرعهم جنوبي الصومال إثر عاصفة بحرية ضربت المناطق الساحلية.
وأوضحت وزارة الثروة السمكية في محافظة جوبالاند المحلية جنوبي الصومال أن العاصفة البحرية التي شهدتها المناطق الساحلية للمحافظة في الأيام الماضية، تسببت في خسائر بشرية ومادية، مضيفةً أن الصيادين لقوا حتفَهم في عَرَضِ البحر جرَّاء انقلاب قواربهم لشدة العاصفة، فيما تضرَّرَ نحو 10 قوارب أخرى بسبب الأمواج العاتية.
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