مقديشو 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واسلقي 12 صيادًا مصرعهم جنوبي الصومال إثر عاصفة بحرية ضربت المناطق الساحلية.وأوضحت وزارة الثروة السمكية في محافظة جوبالاند المحلية جنوبي الصومال أن العاصفة البحرية التي شهدتها المناطق الساحلية للمحافظة في الأيام الماضية، تسببت في خسائر بشرية ومادية، مضيفةً أن الصيادين لقوا حتفَهم في عَرَضِ البحر جرَّاء انقلاب قواربهم لشدة العاصفة، فيما تضرَّرَ نحو 10 قوارب أخرى بسبب الأمواج العاتية.// انتهى //22:37ت م0089