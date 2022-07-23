لندن 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واسنَظَّمَ النادي السعودي بلندن بالشراكة مع جمعية الطلبة السعوديين بجامعة إمبريال، ملتقى "ميجاز"، الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة التواصل العلمي باللغة العربية وإثراء المحتوى العلمي العربي، بحضور الملحق الثقافي بلندن الدكتورة أمل فطاني.وأكدَتِ الملحقِ الثقافي خلال زيارتها الملتقى ضرورة الاهتمام بإثراء المكتبة العربية بالبحوث والمناهج العلمية المتخصصة، مما يسهم في توطين المعرفة والارتقاء بقطاع التعليم كما هو مرسوم ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.من جانبه،أوضح رئيس النادي السعودي بلندن الدكتور عبد الله الشمري أنَّ التفاعل الذي وجدته المناسبة يؤكد أهمية الموضوع بالنسبة للباحثين والأكاديميين وضرورة استمرار الجهود في هذا الإطار لا سيما وأنه يمثل أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 في مجالي التعليم والمعرفة.وشملَ الملتقى مسابقةً لاختيار أفضل عرض علمي مقدم باللغة العربية، ومعرضًا للصور العلمية وتصويتًا لاختيار أجمل صورة.// انتهى //23:29ت م0091