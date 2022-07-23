لندن 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واسدعت الحكومة البريطانية اليوم إلى تطبيق اتفاق الأمم المتحدة لاستئناف تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا الجنوبية في أسرع وقت.وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، في بيان بهذا الخصوص أن وقف صادرات الحبوب من أوكرانيا يعرض أفقر الناس وأكثرهم ضعفاً في العالم لخطر عدم الحصول على الغذاء، مؤكدة أنه من الأهمية بمكان أن تصل الحبوب الأوكرانية إلى أسواق الغذاء الدولية فوراً.// انتهى //00:13ت م0001