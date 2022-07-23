سياسي / بريطانيا تدعو إلى تطبيق اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا في أسرع وقت
الأحد 1443/12/25 هـ الموافق 2022/07/24 م واس
لندن 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م واس
دعت الحكومة البريطانية اليوم إلى تطبيق اتفاق الأمم المتحدة لاستئناف تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا الجنوبية في أسرع وقت.
وأوضحت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، في بيان بهذا الخصوص أن وقف صادرات الحبوب من أوكرانيا يعرض أفقر الناس وأكثرهم ضعفاً في العالم لخطر عدم الحصول على الغذاء، مؤكدة أنه من الأهمية بمكان أن تصل الحبوب الأوكرانية إلى أسواق الغذاء الدولية فوراً.
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