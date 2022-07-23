القاهرة 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واستشارك جامعة الدول العربية بوفد برئاسة الأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، في افتتاح أعمال القمة العالمية السابعة للسياحة العلاجية والاستشفائية المنعقدة غدًا بالأردن.وقالت الدكتورة أبو غزالة في تصريحٍ لها أمس: إن القمة العالمية - التي ستعقد على مدى يومين - تأتي في إطار مواصلة الجهود للنهوض بالسياحة العلاجية والاستشفائية خاصة في ظل ما يواجه العالم من أعباء صحية فرضتها جائحة كورونا وتحديدًا على الأنظمة الصحية، بالإضافة إلى تداعياتها على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.ونوهت أبو غزالة إلى أن القمة ستسهم في تعزيز وتطوير قطاع السياحة العلاجية في المنطقة العربية، كما تعد فرصة للمؤسسات الصحية والشركات والقطاع الخاص والمستشفيات في عرض إمكانياتهم وخبراتهم في هذا المجال.//انتهى//00:14ت م0002