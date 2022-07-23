25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسقدّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل العزاء لأسرة الجنفاوي في وفاة فقيدهم رئيس مركز غمرة سابقاً نهار بن خلف الجنفاوي -رحمه الله - .جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لسموهما أمس مع ابن الفقيد بندر رئيس مركز غمرة ، سائلين الله بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.من جهته أعرب ابن الفقيد باسمه وباسم أقارب وأبناء الفقيد عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على تعزيتهما التي خففت مصابهم، داعياً الله أن يجعل ما قاما به في ميزان حسناتهما وأن يكتب لسموهما الأجر والثواب.// انتهى //00:38ت م0004