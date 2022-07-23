القاهرة 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واستوج المنتخب الإيطالي لسلاح الشيش "فئة الرجال" بالميدالية الذهبية في ختام بطولة العالم للسلاح التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 15 يوليو الجاري وحتى اليوم.وتمكن المنتخب الإيطالي من تحقيق الفوز على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في المباراة النهائية بنتيجة (45-39) ليحصد ذهبية الفرق لسلاح الشيش، فيما حصل منتخب الولايات المتحدة على الميدالية الفضية.وفي المقابل، استطاع منتخب فرنسا تحقيق الميدالية البرونزية بعد الفوز على منتخب اليابان في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة (45-30).//انتهى//01:15ت م0005