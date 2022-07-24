غزة 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واساستهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي أمس، مراكب الصيادين العاملة شمال قطاع غزة، وأطلقت النار والغاز تجاهها.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، أن زوارق الاحتلال استهدفت بنيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع مراكب الصيادين العاملة في بحر المحافظة شمال القطاع، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر قبل أن يفقد مركبان شباكهما وأدوات الصيد الخاصة بهما.// انتهى //03:06ت م0007