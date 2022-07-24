نابلس 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واساستشهد فلسطينيان اليوم وأصيب 10 آخرون بجروح إثر اقتحام قوات الاحتال الإسرائيلي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن مصادر طبية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال، اقتحمت حي الياسمينة في البلدة القديمة من مدينة نابلس، وحاصرت عددًا من الشبان في أحد المنازل، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل "الانيرجا"، مضيفة أن الشابين محمد بشار عزيزي (25 عامًا) وعبد الرحمن جمال صبح (28 عامًا) استشهدا، فيما أصيب 10 آخرون برصاص قوات الاحتلال، أحدهم جروحه خطيرة بمنطقة الرأس.من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم فلسطينيين من محافظة بيت لحم بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.// انتهى //08:04ت م0013