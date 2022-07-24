عام / التدريب التقني والمهني بالمدينة المنورة يعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول ١٤٤٤هـ
الأحد 1443/12/25 هـ الموافق 2022/07/24 م واس
المدينة المنورة 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واس
فتحت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة باب القبول الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية لمرحلة الدبلوم للبنين والبنات ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي ١٤٤٤هـ .
وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عيد الردادي أن مواعيد التقديم التي بدأت اليوم وتستمر حتى تاريخ ٢٩ ذوالحجة ١٤٤٤هـ للفترتين الصباحية والمسائية ، ستكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://adm.tvtc.gov.sa/registration .
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