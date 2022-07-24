المدينة المنورة 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسفتحت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة باب القبول الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية لمرحلة الدبلوم للبنين والبنات ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي ١٤٤٤هـ .وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عيد الردادي أن مواعيد التقديم التي بدأت اليوم وتستمر حتى تاريخ ٢٩ ذوالحجة ١٤٤٤هـ للفترتين الصباحية والمسائية ، ستكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://adm.tvtc.gov.sa/registration .// انتهى //08:27ت م0014