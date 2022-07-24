عام / وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة ينفذ البرنامج الصيفي لتأهيل معلمي ومعلمات القرآن الكريم "عَلّم"
الأحد 1443/12/25 هـ الموافق 2022/07/24 م واس
المدينة المنورة 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واس
نفذ وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة ممثلة في مقرأة تعظيم الوحيين بالتعاون مع أكاديمية المسجد النبوي الشريف البرنامج الصيفي لتأهيل معلمي ومعلمات القرآن الكريم " عَلّم " ولمدة خمسة أيام وذلك عبر الاتصال المرئي.
ويتناول البرنامج الذي يأتي انطلاقًا من أهداف الوقف في خدمة القرآن الكريم وبالتزامن مع الإجازة الصيفية لهذا العام ، عددًا من المحاور في المقومات والمهارات الفنية والأدائية لمعلم القرآن الكريم ومهارات التعليم في الحلقات القرآنية وكذلك المهارات التقنية في تعليم القرآن الكريم.
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08:33ت م
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