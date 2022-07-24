تونس 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ببدء الهيئات الفرعية بالخارج عمليًا في عملية الاقتراع للاستفتاء على دستور جديد في تونس، وتم استقبال الناخبين بداية من أمس في 47 دولة.وأوردت في السياق دعوة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر إلى ضرورة احترام مقتضيات الصمت الانتخابي بداية من اليوم، سواء من قبل الجهات الرسمية أو المناهضين أو الداعمين للدستور الجديد.وتابعت صحف الأحد في الشأن الليبي اندلاع اشتباكات عنيفة قرب البوابة الغربية لمدينة مصراتة غربي البلاد، بين فصيلين مسلحين، مشيرة إلى أن هناك ترتيبات أمنية في المدينة لمنع انزلاقها إلى الفوضى والصراع.ونشرت صحف تونس تقارير متفرقة بينها إعلان منظمة الصحة العالمية فرض حالة طوارئ صحية عالمية بسبب تفشي جدري القردة، وإعلان السلطات الباكستانية، ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار الموسمية والفيضانات المفاجئة التي اجتاحت باكستان على مدى أكثر من 5 أسابيع، إلى 304 شخصا.// انتهى //09:37ت م0017