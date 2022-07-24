أبها 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وبارق وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ ٩ مساءً.// انتهى //10:55ت م0031