إسلام آباد 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تعرض العديد من المدن وخاصة لاهور وكراتشي لفيضانات غمرت الأحياء السكنية وأثرت على النشاط العام بسبب هطول الأمطار الموسمية بغزارة.وتناولت زيارة الأمين العام لمنظمة "شنغهاي للتعاون" إلى باكستان، واستعراضه مع المسؤولين الباكستانيين سبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة لتحقيق الأهداف المشتركة.وتطرقت صحف إسلام آباد إلى إعلان منظمة الصحة العالمية عن أن تفشي جدري القردة سريع الانتشار يمثل حالة طوارئ صحية على مستوى العالم.// انتهى //10:58ت م0034