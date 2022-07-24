الرياض 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسوافقت اللجنة الفنية الدولية لمواصفات أجهزة التخدير والتنفس على عددٍ من المقترحات التي قدمتها المملكة، ممثلةً في الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك خلال اجتماعات اللجنة المنعقدة خلال الفترة من 11 إلى 15 يوليو في مدينة سان جونز الكندية.وقبلت اللجنة بعد المناقشة العلمية والفنية المرئيات والمقترحات المقدمة من وفد الهيئة؛ العديد منها أبرزها إدراج متطلبات إجراء الدراسات السريرية في مرحلتي ما قبل التسويق وما بعد التسويق لأنظمة الإمداد الطبي (Medical Supply Systems)، وتعديل مسمى وطريقة اختبار مقاومة الضغط الداخلي وعدم التمزق لأكياس التخدير، ومراعاة القواميس والمعاجم الطبية في تحديد عناصر المعلومات التعريفية والمصطلحات الطبية المستخدمة في شاشات العرض لأجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة التخدير والإنعاش.وشهدت الاجتماعات مشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء باللجنة الفنية الدولية من أمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وكندا، وأستراليا، ونيوزلندا، وغيرها من الدول.يُذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تُشارك باسم المملكة في أعمال (16) لجنة فنية دولية في منظمة التقييس الدولية (ISO) والهيئة الدولية الكهروتقنية (IEC)، وتُعنى تلك اللجان بمجال المواصفات القياسية للأجهزة والمستلزمات الطبية.// انتهى //11:00ت م0035