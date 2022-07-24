جدة 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسدَشّن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، وحدة للتأهيل الطبي بمركز العلوم العصبية داخل أجنحة التنويم، بهدف تقديم خدمات التأهيل الطبي لمرضى الأمراض العصبية بشكل أسرع بالتوازي مع الرعاية الطبية المقدمة لهم من الفريق الطبي المعالج بمركز العلوم العصبية.وتُقدم الوحدة خدماتها التأهيلية الطبية لمرضى الجلطات والسكتات الدماغية بالإضافة إلى مرضى الشلل الرعاشي والتصلب اللويحي وجراحات العمود الفقري والحبل الشوكي وأمراض العضلات وأمراض الحركة، بمعدل متوسط 200 جلسة تأهيل طبي شهرياً.يُذكر أن وحدة التأهيل الطبي تحتوي على أجهزة وأدوات وتقنيات حديثة ومتخصصة في تقوية العضلات والتوازن وإعادة تأهيل الحركة والتحليل الحركي بالإضافة إلى تقييم المشي الصحيح للمريض، والتي تُساعد المريض على استعاده نشاطاته الحياتية بشكل أسهل وأسرع.// انتهى //11:09ت م0036