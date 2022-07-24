بكين 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واساستضافت العاصمة الصينية بكين مؤخرًا أعمال المنتدى العالمي لتنمية الشباب الذي ينظمه اتحاد شباب عموم الصين.وشارك في المنتدى عبر الاتصال المرئي أو الحضور الشخصي أكثر من 100 ضيف أبرزهم رئيس النيجر محمد بازوم والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، إضافة إلى حوالي 2000 من ممثلي الشباب من أكثر من 100 دولة.ويناقش المنتدى موضوعات التوظيف وريادة الأعمال وتغير المناخ والتنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي والتعليم عالي الجودة.// انتهى //11:19ت م0037