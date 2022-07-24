الدوحة 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واستلقى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، رسالة خطية، من وزير الخارجية الروماني بوغدان أورسكو، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.وتسلم الرسالة وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، خلال لقائه اليوم، السفير الروماني لدى قطر نيكوسور دانيل تانسي.// انتهى //11:25ت م0038