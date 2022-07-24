الدمام 25 ذو الحجة 1443هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسأنهت أمانة المنطقة الشرقية أعمال تطوير وإعادة تأهيل عدد من الشوارع والتقاطعات الرئيسة والحيوية في محافظة بقيق والهجر التابعة لها.وشملت الأعمال كشط وسلفتة الشوارع ودهان الأرصفة وصيانة أعمدة الإنارة بأطوال إجمالية بلغت حوالي 6500 متر ، مع إعادة تصميم وتخطيط هذه الشوارع .وأوضحت الأمانة أن هذه الأعمال تُسهم في تعزيز مؤشرات أنسنة المدن ورفع كفاءة السلامة المرورية بالشوارع والطرق والتقاطعات وتشجيع المجتمع على رياضة المشي، مع تعزيز مؤشرات الصحة العامة من أجل مستقبل مزدهر بالمحافظة، مشيرةً إلى وجود خطط ودراسات يجري العمل عليها، ومشاريع سيتم تنفيذها مستقبلاً، تصب في تحسين المشهد الحضري.// انتهى //11:38ت م0039