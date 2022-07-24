رياض الخبراء 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسأنهت بلدية محافظة رياض الخبراء التابعة لأمانة منطقة القصيم تجهيز الحدائق والمسطحات الخضراء ومرافقها العامة بالمحافظة والمراكز التابعة لها لاستقبال الزوار من المواطنين والمقيمين خلال الإجازة الصيفية.وبينت البلدية أنها وضعت خطة شاملة لكافة الأعمال المناط بها تضمنت عمل الصيانة اللازمة للحدائق التي بلغ عددها 6 حدائق كتجديد الدهان بطول بلغ 3800م وتركيب وصيانة عدد 325 عامود إنارة، بالإضافة إلى تشذيب الأشجار ونظافة الشوارع والميادين وصيانة الألعاب المخصصة للأطفال والتأكد من سلامتها .// انتهى //11:43ت م0042