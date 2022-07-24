القاهرة 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واستشارك جامعة الدول العربية، في الاجتماعات التي أقرها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والمقرر انعقادها في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو الجاري، في إطار التحضيرات للدورة المقبلة لمجلس وزراء الإعلام العرب.وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير أحمد رشيد خطابي رئيس وفد الجامعة المشارك في الاجتماعات في تصريحٍ اليوم، أن الاجتماعات تتضمن اجتماع "فريق الخبراء المعني برصد ودراسة جميع الألعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف والإرهاب وتأثيرها على الأمن المجتمعي، والاجتماع الـ (17) لفريق العمل المكلف بالإعلام الإلكتروني، وكذلك حلقة نقاشية بحثية حول "دور الإعلام العربي في مكافحة الإرهاب والتطرف".وأشار السفير خطابي إلى أهمية القضايا التي تناقشها هذه الاجتماعات، بما في ذلك تعزيز الدور الفعّال للإعلام في محاربة الإرهاب والتطرف، وتعاظم دور الإعلام الإلكتروني، وتأثيرات الألعاب الإلكترونية على سلوكيات الشباب والأطفال، مُعربًا عن أمله في الخروج بتوصيات من شأنها إثراء الجهود المتواصلة وتعميق الحوار حول تحديث الإستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب وإحكام آليات خطتها التنفيذية.// انتهى //13:05ت م0061