حائل 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، الفائزين بالمسابقة الدولية لجودة العسل المقامة في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد الحسيني.وهنأ سموه الفائزين، مشيداً بإنجازات وتميز الكفاءات البشرية بمنطقة حائل في المجالات كافة، مؤكداً ضرورة مواصلة الجهود وتحقيق المزيد من الجوائز المحلية والعالمية تماشياً مع رؤية المملكة 2030م التي تستهدف صناعة مستقبل أفضل لأبناء الوطن في شتى المجالات، داعياً أبناء المنطقة لبذل المزيد من الجهود للتفوق في المنافسات والمسابقات المحلية والدولية كافة.وعبر الفائزون عن شكرهم لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه وما يقدمانه من دعم واهتمام ومتابعة لجميع أبناء المنطقة، مؤكدين بذلهم المزيد الجهود المتميزة لحصد الجوائز ورفع علم المملكة عالياً في المحافل العالمية.// انتهى //13:08ت م0062