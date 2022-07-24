جيزان 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار ، مما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وجريان السيول وتساقط البرد على محافظات أبو عريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، صامطة ، صبيا، ضمد، هروب، ومركز الفطيحة ،والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.// انتهى //13:09ت م0063