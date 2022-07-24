عام / "الأرصاد " : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
الأحد 1443/12/25 هـ الموافق 2022/07/24 م واس
جيزان 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واس
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار ، مما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وجريان السيول وتساقط البرد على محافظات أبو عريش ، وأحد المسارحة ، والطوال ، صامطة ، صبيا، ضمد، هروب، ومركز الفطيحة ،والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.
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