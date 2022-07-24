الدمام 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بالإمارة اليوم، رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري الذي قدم لسموه تقريراً عن موانئ المنطقة الشرقية وخطط الهيئة المستقبلية، إضافة إلى حصول ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام على المرتبة الرابعة عشر في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2021م وفق تقرير البنك الدولي.وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بحصول ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام على مركز متقدم على مستوى العالم، مثمناً سموه الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للموانئ، واهتمامها بتطوير الإجراءات لدعم الحركة التجارية ودعم الاقتصاد الوطني وسرعة إنجاز الشحنات بالتكامل مع بقية الجهات ذات العلاقة.وقدم رئيس الهيئة العامة للموانئ شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على متابعته لأعمال الموانئ في المنطقة وتوجيهات سموه السديدة.// انتهى //13:10ت م0065