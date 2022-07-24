الكويت 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 8ر8 نقاط، ليبلغ مستوى 84ر7661 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 12ر0 في المئة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 9ر307 ملايين سهم عبر تنفيذ 13885 صفقة نقدية بقيمة 5ر72 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 5ر30 نقطة ليبلغ مستوى 82ر5820 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 53ر0 في المئة عبر تداول 185 مليون سهم من خلال 6584 صفقة نقدية بقيمة 8ر20 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الأول 8ر24 نقطة، ليبلغ مستوى 66ر8546 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 29ر0 في المئة عبر تداول 9ر122 مليون سهم من خلال 7301 صفقة بقيمة 6ر51 مليون دينار.// انتهى //13:29ت م0071