عام / سمو أمير منطقة حائل يستقبل وكلاء ومديري العموم والإدارات بالإمارة
الأحد 1443/12/25 هـ الموافق 2022/07/24 م واس
حائل 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، في صالة الاستقبالات الرئيسة, بالإمارة اليوم, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وكلاء ومديري العموم ومديري الإدارات والأقسام, الذين هنأوا سموه بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له.
ونوّه سموه خلال الاستقبال بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, وبمتابعة سمو وزير الداخلية لبرامج تطوير إمارات المناطق.
وحض سموه، منسوبي الإمارة على إنجاز المهام الموكلة إليهم, والحرص على مضاعفة الجهود والتفاني بشكل أكبر في خدمة المراجعين.
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13:36ت م
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