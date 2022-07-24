مقديشو 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسالتقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم، برئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور التي تزور الصومال حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، إضافة إلى تعهد الوكالة الأمريكية بتقديم منحة قدرها 470 مليون دولار من أجل تعزيز جهود مواجهة الجفاف وتطوير الخدمات الأساسية.// انتهى //13:40ت م0074