جيزان 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسأسهم فريق طبي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان في إنهاء معاناة مريضة من التهاب فطري حاد في العين، حيث كانت تشكو من ألم وتوقف في حركة العين.وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والأشعة اللازمة، تبين وجود فطريات نادرة جداً في العين أدت إلى التهاب شديد وتآكل الأنسجة حولها وتأثير ذلك على حركتها وعلى عصب الإحساس فيها، حيث جرى تنويم المريضة وإجراء عملية عاجلة لها لتخفيف الضغط على العين وإزالة الفطريات والأنسجة المتآكلة وأخذ عينات لتأكيد التشخيص.بعدها بدأ الفريق الطبي بالخطة العلاجية من خلال إعطائها مضاداً للفطريات يتناسب مع نوع الفطر، بالإضافة للمتابعة اليومية والتنظيف المتكرر للأنسجة المتضررة وغسيل للأنف بمضاد للفطريات وأدت ولله الحمد لتحسن حالة المريضة واختفاء جميع الأعراض خلال أيام وإعادة العين لوضعها وحركتها الطبيعية.// انتهى //14:39ت م0090