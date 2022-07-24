الأحساء 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمقر المحافظة اليوم، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية السعودية "زادك" لفن الطهي بالمنطقة الشرقية رانية معلا.واطّلع سموه على جهود الأكاديمية ودورها في التحول الاجتماعي الإيجابي داخل قطاع الأغذية في المملكة وتمكين الملتحقين فيها من الحصول على دبلوم لمدة عامين في فنون الطهي وتنظيم برامج توعوية.ونوه سموه بأهمية تدريب الشباب والفتيات وتوفير الفرص الوظيفية لهم للمشاركة الفعالة في سوق العمل.بدورها أشادت معلا بتشجيع ودعم سمو محافظ الأحساء وتوجيهاته للأكاديمية.// انتهى //14:43ت م0092