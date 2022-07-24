جيزان 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسبدأت الكلية التقنية بجازان اليوم ، فتح التسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: " https://adm.tvtc.gov.sa/registration .وأوضح عميد الكلية أحمد بن داحش دربشي ، أن التسجيل الذي يستمر لمدة خمسة أيام سيكون متاحاً في قسم حماية البيئة والإدارة المكتبية والقوى الكهربائية وشبكات الحاسب والإنتاج الميكانيكي وميكانيكا سيارات ، داعياً المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعتها , فيما سيُرسَل ترشيح القبول عبر رسائل نصية SMS على أرقام المتقدمين لاستكمال الإجراءات المطلوبة بمقر الكلية، علماً بأنه سيُقبَل المتقدم بعد اجتيازه معايير المفاضلة.// انتهى //14:48ت م0094