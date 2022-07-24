الأحساء 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، مدير القطاع الشرقي بهيئة الإذاعة والتلفزيون مهدي بن سعد المزارقة، يرافقه عدد من منسوبي القطاع.واطلع سموه على عرض مرئي لمنجزات القطاع الشرقي بالهيئة وتحوّل تلفزيونات المناطق إلى قطاعات مناطقية للإذاعة والتلفزيون وتحوّل العمل والاستفادة من الموارد البشرية والإعلامية والفنية والهندسية، إضافةً إلى تقرير عن ما تم خلال السنة الأولى من التحوّل للقطاع.وأوضح المزارقة أن المجموع الكلي للتغطيات الإعلامية خلال العام الماضي 2021م بلغ 3590 تغطية تلفزيونية وإذاعية، نقلتها قنوات التلفزيون السعودي خلال شبكة المراسلين السعوديين في مختلف التخصصات الإعلامية والهندسية المنتشرين في مختلف مدن ومحافظات وقرى المنطقة الشرقية لنقل الحدث أولاً بأول.// انتهى //15:00ت م0095