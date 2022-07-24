جدة 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واساختتمت مؤخراً الدورة الخامسة عشر للاجتماع العام الذي يعقد كل سنتين بين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لهما.وأكدت المؤسسات المشاركة من المنظمتين الالتزام بالعمل معاً من أجل دعم الجهود المشتركة وتبادل أفضل الممارسات والسعي قدماً في خطوات بناءة نحو الوصول إلى حلول للمشاكل التي تواجه العالم التي تشمل حفظ السلام وحماية حقوق الإنسان وتعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي ضمن الدول التي تتمتع بعضوية المنظمتين.وتم الاتفاق على جدول بالأنشطة المشتركة خلال السنتين القادمتين بين منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة تشمل تنفيذ برنامج العمل لمنظمة التعاون الإسلامي لسنة 2025 وخطة منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لسنة 2030.كما تم الاتفاق على تنظيم الدورة السادسة عشر للاجتماع بين الأمانة العامة بكل من منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة والمؤسسات والوكالات التابعة لهما في سنة 2024 بمقر المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ومقرها كازاخستان.// انتهى //15:01ت م0096