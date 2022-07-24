جيزان 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسبدأت جامعة جازان اليوم، استقبال طلبات التسجيل لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية للالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1444هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم وذلك عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد فقيهي أن فترة القبول بدأت اليوم وستستمر حتى يوم الجمعة القادم، وستعلن نتائج الترشيح المبدئي يوم الأربعاء الخامس من شهر محرم، وسيكون آخر موعد لتأكيد الموافقة على خيارات الترشيح المبدئي للقبول ( موافق، الانسحاب من القبول ) يوم السبت الموافق لليوم الثامن من شهر محرم القادم.وبين أن النسبة المؤهلة للتخصصات ستحسب وفق التالي: (30 ٪ المعدل التراكمي للثانوية العامة، و 30٪ اختبار القدرات العامة، 40 ٪ الاختبار التحصيلي)، واحتساب النسبة الموزونة وفق المعادلة (40٪ المعدل التراكمي للثانوية العامة، و60 ٪ اختبار القدرات)، مشيرا إلى أن نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي للمتقدمين ستحسب بشكل آلي عن طريق موقع الجامعة لمن له طلب قبول في الجامعة دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل حتى تاريخ إغلاق بوابة القبول الإلكترونية، ولن ينظر في أي درجة بعد إغلاق بوابة التقديم.// انتهى//15:04ت م0097