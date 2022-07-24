سكاكا 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسحققت جامعة الجوف إنجازاً عالمياً جديداً للعام الثاني على التوالي، وذلك بتقدم تخصص الصيدلة والعلوم الصيدلانة في تصنيف شنغهاي للجامعات العالمية، محققاً المركز 201-300 عالمياً والـ 3 محلياً.ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود الجامعة في تعزيز البحث العلمي وجودة العملية التعليمية.يذكر أن جامعة الجوف حصلت مؤخراً على تصنيف متقدم في تصنيف التايمز وتصنيف QS للجامعات العالمية نظير جهودها لتعزيز تنافسيتها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.// انتهى //15:08ت م0098