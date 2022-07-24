الرياض 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض توزيع المقررات الدراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة على مدارس البنين والبنات للعام الدراسي المقبل ١٤٤٤هـ.وأوضح مساعد المدير العام للشئون المدرسية بتعليم الرياض الدكتور محمد آل حسين أن الانتهاء من تنفيذ خطة صرف وتوزيع المقررات الدراسية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة يأتي في إطار الاستعدادات المبكرة للعام المقبل ١٤٤٤هـ ، مشيراً إلى أنه تم صرف جميع المقررات لمرحلتي الابتدائية والمتوسطة وفق الخطة الزمنية المقررة .وجرى توزيع مقررات المرحلة الابتدائية البالغة أكثر من ( ٢٧.١٦٩ ) مليون كتاب على ( ١٤٧١ ) مدرسة للبنين والبنات يستفيد منها أكثر من ( ٥٥٣ ) ألف طالب وطالبة .كما تم توزيع مقررات المرحلة المتوسطة البالغة أكثر من ( ٥.٨٨٩ ) ملايين كتاب على ( ٦٣٨ ) مدرسة ليستفيد منها قرابة ( ٢٤٩ ) ألف طالب وطالبة فيما بلغ عدد الكوادر البشرية المشاركة في خطة النقل ( ٢٥٩ ) فرداً عن طريق ( ٨٩ ) أسطولاً للنقل والتوزيع.// انتهى//15:10ت م0100