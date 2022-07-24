جيزان 25 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 24 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، بمكتبه اليوم، مدير فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة المهندس أحمد أبوبكر المدخلي.واستمع سموه إلى شرح عن فرضية التمرين التعبوي "استجابة ٩"، الذي يهدف لتحقيق الاستفادة القصوى من أفضل التجارب الدولية وتبادلها بين جميع الجهات المشاركة، حيث يعد التمرين جزءاً مهماً من عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التي تهدف إلى ضمان الجاهزية والاستعداد للحالات الطارئة وفقاً للخطط والبرامج الحكومية المعنية بذلك ، وبما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيئة ، ضمن رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها.وأكد سمو أمير منطقة جازان بالنيابة ضرورة تفعيل دور المركز الرقابي بالمنطقة ومتابعة التزام جميع المنشآت والقطاعات لتقديم خدمات ذات جودة عالية تسهم في رفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمعايير البيئية.// انتهى //15:17ت م0101